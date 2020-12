Près de 85 millions d'euros d'aides pour les entreprises et indépendants bruxellois

Une prime jusqu'à 5.000 euros est allouée aux commerces et secteurs dits " non-essentiels " qui ont dû fermer sur la base des décisions du Comité de concertation du 30 octobre 2020. Les commerces ayant pu rouvrir depuis lors sont également éligibles à la prime, tout comme ceux qui ont continué leur activité via le " take-away " ou le " click and collect ".

Le montant des prêts accordés pourra aller jusqu’à 100.000 euros. Vu la durée de la crise et l’incertitude actuelle, la durée de remboursement pourra osciller entre 3 à 6 ans, avec une période de franchise pour le remboursement du capital pouvant aller jusqu’à 36 mois. Le taux, fixe, sera particulièrement bas : 1,75%. Ce nouveau prêt financier à destination des TPE, indépendants et organisations d’économie sociale complètera idéalement les prêts subordonnés octroyés par Finance&Invest aux entreprises de plus de 10 ETP pouvant aller jusqu’à 600.000 euros. Le budget prévu pour ce prêt est de 6 millions d’euros.

Le gouvernement bruxellois s’est accordé sur un nouveau produit financier disponible auprès de Brusoc . Ce produit a pour objectif de permettre aux bénéficiaires de passer le cap de la crise tout en préparant la relance et le redéploiement. Concrètement, ce nouveau prêt " Hivernage " concerne les TPE (très petites entreprises) et les indépendants qui ont 12 mois d’activité minimum.

Extension de la mesure sur les baux commerciaux

Pour rappel, la mesure " loyers " décidée par le gouvernement bruxellois le 3 décembre dernier a pour objectif, via un prêt accordé aux locataires, d'une part, d'alléger les problèmes de liquidités des entrepreneurs bruxellois qui louent un immeuble de commerce et, d'autre part, d'offrir aux propriétaires de ces locaux une plus grande sécurité de paiement du loyer.

Ce 17 décembre, le gouvernement bruxellois a décidé d’étendre la mesure. Le locataire pourra à présent bénéficier d’un prêt couvrant jusqu’à 4 mois de son bail commercial (au lieu de 2 mois précédemment). Le plafond du prêt est, quant à lui, relevé à 35.000 euros (au lieu de 25.000 précédemment). Un accord préalable est toujours nécessaire entre le locataire et le propriétaire avant de pouvoir faire appel au dispositif. Le propriétaire doit, dans cet accord, renoncer à entre 1 et 4 mois de loyer. Le dispositif sera accessible aux entreprises à partir de la mi-janvier.

"Avec ces différentes mesures, le gouvernement bruxellois intensifie son soutien aux entreprises et indépendants bruxellois fortement touchés par la crise. Ces aides, complémentaires aux aides fédérales, doivent permettre aux bénéficiaires de faire face à une partie de leurs frais fixes et à créer des espaces de liquidité. En introduisant une part de proportionnalité dans les primes proposées, le gouvernement a répondu en partie aux attentes des partenaires sociaux, particulièrement soucieux de cette disposition. Les systèmes de prêts permettent quant à eux, grâce à leur conditions très favorables, de relâcher la pression sur les entreprises et de leur offrir un peu de temps pour traverser la crise et envisager leur redéploiement futur", explique Barbara Trachte, Secrétaire d’Etat à la Transition économique.