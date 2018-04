Près de 650 dossiers ouverts à Bruxelles sur des locations Airbnb

Depuis novembre 2016, 648 dossiers ont été ouverts à Bruxelles concernant des locations Airbnb, selon des chiffres du ministre-président Rudi Vervoort (PS) relayés jeudi par Sudpresse. Une large partie de ces dossiers (594) concernait des hébergements touristiques non enregistrés, donc en infraction.

Depuis la mise en œuvre des contrôles découlant de l'ordonnance censée encadrer la location de logements touristiques par des particuliers dans la capitale, en novembre 2016, l'inspection économique de la Région bruxelloise a réalisé 640 contrôles sur le terrain, qui ont mené à 266 avertissements. Un délai est alors accordé pour que l'exploitant se mette en conformité.

109 PV constatant des infractions ont également été dressés, et 38 amendes administratives ont été imposées.

Les actions de l'inspection économique ont mené plusieurs "hôtes" à retirer leur annonce de location (256), et en ont poussé d'autres (153) à introduire un dossier de demande d'enregistrement, pour se mettre en ordre avec la nouvelle réglementation. Mais ces chiffres restent très faibles quand on les compare avec l'ampleur qu'a pris le phénomène dans la capitale, avec entre 6.500 et 7.000 logements qui sont proposés sur la plateforme, dont une majorité n'est pas en ordre.