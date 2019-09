Près de 30 millions pour rénover les écoles à Molenbeek

Molenbeek va donner un gros coup de neuf à ses écoles. Les 19 établissements gérés par la commune vont faire l'objet de gros investissements. Près de 3 millions d'euros d'abord pour de l'entretien et des petits travaux en urgence. Et surtout, 27 millions pour des agrandissements et des rénovations lourdes.

Au total, ce sont donc près de 30 millions d'euros qui seront investis au cours des 3 prochaines années.

Un préau pour la gym Du balatum a dû être collé sur les vieux carrelages pour assurer la sécurité des enfants aux cours de sports - © B. Schmitz - RTBF Une enveloppe bien nécessaire pour des bâtiments parfois en piteux état. Exemple à l'école communale N°13, située à deux pas du stade de football Edmond Machtens. Ici, il y a 21 classes primaires et maternelles. L'une d'elle est en pleine séance de sport. Mais attention, s'il y a bien des espaliers aux murs et une corde à nœuds qui descend du plafond, n'allez pas croire que l'espace est une salle de gym. "Faute de local adapté, le professeur donne cours dans un préau", explique la directrice Lucia Grimaldi. "Donc les revêtements ne sont pas du tout adéquats". Pour éviter pour les accidents, il a fallu poser un balatum sur les petits carrelages jaunâtres et vieillots. Mais pas partout. L'endroit sert en effet aussi de corridor pour passer d'une classe à l'autre. "Donc ça fait énormément de bruit pour les élèves qui travaillent dans les classes".

Un centenaire qui a mal vieilli Pire, jusqu'il y a peu, de l'eau s'écoulait ici depuis le plafond. "Les enfants font donc gym et natation en même temps", rigole la directrice. Et oui, mieux vaut le prendre à la rigolade parce que cela fait des années que la situation est comme ça.

Une situation qui est donc en train de changer avec ce gros plan d'investissement communal. "On est sur un bâtiment qui va sur ses 100 ans et la toiture n'avait jamais été refaite. Les travaux en cours ici concernent donc la réfection entière de cette toiture", détaille Catherine Moureaux, la bourgmestre de Molenbeek.

Faute d'espace adapté, la directrice de l'école numéro 13 a dû installer la salle des profs dans une salle de classe. Elle écrit chaque matin les communications à faire à ses instituteurs sur le tableau noir. - © B. Schmitz - RTBF Des travaux réalisés en urgence, avant de s'attaquer aux peintures défraîchies dans les couloirs. Ensuite, la directrice devra négocier pour obtenir la création d'une vraie salle de sport dans l'école et peut-être enfin aussi d'une infirmerie pour les 450 élèves. "Pour l'instant, on soigne les enfants sur une chaise ou devant un bureau", ajoute Lucia Grimaldi. Et elle est loin d'être la seule cheffe d'école a avoir des besoins. Reste à savoir si ces presque 30 millions d'euros prévus en 3 ans seront suffisants pour répondre à toutes les demandes des 19 écoles communales de Molenbeek. Le premier plan de près de trois millions d'euros pour les entretiens sera entièrement financé par la commune de Molenbeek. Le deuxième, de 27 millions, fait l'objet de demandes de subsides à la Communauté française et à la Cocof. "Mais même si on n'obtient pas tout ce qu'on espère, la commune est prête à financer seule cette enveloppe", affirme encore la bourgmestre.