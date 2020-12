Près d'un sans-abri sur deux de Bruxelles a déjà été battu ou attaqué

L'insécurité des SDF à Bruxelles - JT 19h30 - 13/06/2018 Trois personnes ont été condamnées ce mercredi à des peines allant de 3 à 4 ans de prison avec sursis pour coups et blessures ayant entraîné la mort d'un sans-abri il y a 4 ans. Les faits s'étaient passés en plein centre de Bruxelles. Les SDF sont de plus en plus souvent victimes de graves violences. Des violences verbales mais aussi physiques. Ils vivent parfois la peur au ventre. L'insécurité et les SDF, un dossier de Thierry Vangulick.