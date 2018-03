Première à Bruxelles: une usine de cuisson de crevettes roses vient de démarrer ses activités

Une usine de cuisson de crevettes vient de s’installer le long du canal, en plein cœur de Bruxelles. Il s'agit en fait d'une activité complémentaire pour la société Grande Marée qui opère dans le commerce de poissons et fruits de mer. Une activité assez rare dans le Benelux où peu d'entreprises s'occupent de cette phase de transformation des crevettes, comme vous pourrez le voir dans le reportage qui suit.

Baptisée Crustabru, cette nouvelle unité de production qui emploie dix personnes, devrait, à terme, cuire 20 tonnes de crevettes par jour, car la demande ne cesse d’augmenter. Créer l’activité en plein cœur de la capitale, contribue également à baisser les prix, être au plus proche des centres de distributions et du consommateur final et à garantir encore plus de fraîcheur au produit.