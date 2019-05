Pour Marc Descheemaecker (De Lijn), «les chauffeurs et passagers n'ont pas à subir » la situation à Bruxelles-Nord

Le président de la société de transport en commun flamande De Lijn, Marc Descheemaecker, estimait vendredi « scandaleux que les pouvoirs publics bruxellois ne prennent pas leurs responsabilités » dans le dossier de la gare du Nord à Bruxelles. De Lijn a déplacé ses arrêts de terminus de la gare vers la rue du Progrès et la place Rogier, ce qui n'est pas du goût du bourgmestre de Saint-Josse, Emir Kir (PS), qui a qualifié jeudi cette décision d'« unilatérale ».

Le maïeur craint que « ce stationnement illégal cause d'énormes problèmes de mobilité et de sécurité dans le quartier » et a demandé à la police de prendre « toutes les mesures » pour y mettre fin, soit verbaliser toutes les infractions routières commises.

« Nous prenons nos responsabilités en tant que société de transport pour trouver des solutions », a réagi Marc Descheemaecker. « Il est scandaleux que les pouvoirs publics de Bruxelles ne fassent pas de même. Je ne veux pas que les chauffeurs et les passagers de De Lijn fassent les frais de cette situation. »

Depuis lundi matin, les chauffeurs de bus De Lijn ne font plus halte aux arrêts souterrains de la gare du Nord. Ils craignent d'attraper l'une des maladies qui se propagent parmi les migrants en transit qui squattent les abords de la gare. Des cas de gale et de tuberculose ont, en effet, été constatés. La société va poster des contrôleurs De Lijn à l'arrêt provisoire situé place Rogier, où les chauffeurs devront immobiliser leur véhicule sur la bande réservée aux bus. Les contrôleurs devront s'y assurer de la sécurité. Une concertation avec la police locale est également prévue.