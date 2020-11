Pour l'opposition, l'endettement de la Région bruxelloise devient préoccupant

Le Parlement bruxellois a entamé les débats budgétaires cette semaine. Le ministre des Finances, Sven Gatz (Open-VLD), a présenté ce lundi l'épure 2021 et les prévisions jusqu'en 2024. Au-delà de la traditionnelle querelle de chiffres entre majorité et opposition, une chose saute aux yeux : le gouvernement est en train de creuser le déficit public et la crise du Covid-19 n'explique pas tout.

Une dette sous-évaluée

Dans sa présentation des chiffres, Sven Gatz distingue entre le solde de financement SEC (selon les normes comptables européennes) et le montant après corrections. C'est au niveau de ces "corrections" que le bât blesse. Ce n'est pas l'opposition qui l'affirme mais la très sérieuse Cour des Comptes, institution indépendante, dans le rapport qu'elle rédige lors de la confection de chaque projet de budget. "Etant donné que le solde budgétaire net accuse déjà un déficit de 2 milliards d'euros, sur la base des projets de budget ajusté 2020, l'accroissement attendu de la dette de 1,1 milliard d'euros semble sous-estimé".

Une partie du déficit s'explique par les dépenses engagées par le gouvernement pour lutter contre la crise du Covid-19 et dans le cadre de son plan de relance de l'économie. Mais la pandémie n'explique pas tout. La cheffe de groupe MR au Parlement bruxellois, Alexia Bertrand, parle de "budgets à la petite semaine". "La dette explose littéralement. En fait, c'était déjà le cas l'année passée et avec la crise du Covid, ce problème s'est accentué. Et ce qui nous inquiète plus encore, c'est qu'il n'y a pas vraiment de stratégie de relance, c'est-à-dire pas de possibilité de créer à terme de nouvelles recettes qui vont permettre à la fois de financer les politiques sociales et aussi de rembourser cette dette."

Même son de cloche au cdH. Le déficit tant en 2020 qu'en 2021 tournera autour des 2 milliards, relève le député Christophe De Beuckelaer, et la dette atteindra les 7,5 milliards. Quant à la prévision d'un retour à l'équilibre budgétaire en 2024 annoncée par le gouvernement, dans l'opposition, personne n'y croit.