Portes ouvertes au palais de Justice bruxellois pour mieux comprendre son fonctionnement

Le palais de Justice de Bruxelles ouvrira ses portes au public le samedi 24 novembre, a annoncé jeudi l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles par communiqué. "Le public perçoit souvent très mal l'institution judiciaire, dont il ne comprend pas toujours la manière de fonctionner", souligne l'Ordre, qui souhaite inverser la tendance.

De 09h00 à 17h00, petits et grands sont conviés à venir découvrir "l'endroit où s'exerce la justice", à travers la salle des audiences solennelles de la Cour de cassation, celle de la cour d'appel, la salle du conseil de l'Ordre, le cabinet du bâtonnier, le grand escalier, la salle de la cour d'assises et la salle des pas perdus du bâtiment construit par l'architecte Joseph Poelaert.

Des visites guidées et commentées seront organisées toute la journée par les avocats et les magistrats ainsi que des procès fictifs pour enfants (10h30, 11h30, 14h30 et 15h30) et adultes (10h00-12h00 et 14h00-16h00). Des jeux de rôle en médiation sont également au programme.

Différentes tables de consultation seront également tenues par des avocats dans différentes matières (famille, civil, social, pénal et médiation).

Enfin, des conférences d'une quinzaine de minutes suivies de questions-réponses seront organisées le matin et l'après-midi sur le nouveau bail bruxellois et sur le règlement général de protection des données. "Les avocats, qui sont par nature l'interface entre les justiciables et cette institution judiciaire, ne demandent qu'à en expliquer le fonctionnement et à diminuer les incompréhensions mutuelles. Cette justice, certes perfectible, ne peut en effet remplir son rôle démocratique qu'en bénéficiant de la confiance de la population", conclut l'Ordre.