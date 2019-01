Port de Bruxelles: un record historique pour le trafic propre bruxellois

Le Port de Bruxelles a dévoilé ce vendredi matin le bilan de l’année 2018. Dans un communiqué, il se réjouit " d’un très grand cru " pour l’année du 25ème anniversaire de la société. Même si le trafic global ne dépasse pas l’année record de 2008, le trafic propre enregistre sa meilleure performance depuis 1993.

Le trafic propre consiste en chargements et déchargements effectués en région de Bruxelles-Capitale. Il marque un record absolu depuis la création du Port de Bruxelles avec, pour la première fois, plus de cinq millions de tonnes manipulées, ce qui constitue une augmentation de 7,7% en un an. Une légère érosion du trafic de transit donne un trafic global en hausse de 5,2%.

Impacts positifs

Les impacts positifs du trafic par la voie d’eau sont très importants puisque les tonnages de l’année 2018 représentent une économie de près de 680 000 camions.

Partenaires commerciaux

Au fil des ans, les Pays-Bas, restent de loin le premier partenaire commercial du Port de Bruxelles avec 66% des trafics par voie d’eau. Ils sont suivis de la Belgique et de l’Allemagne.

Les chiffres du domaine portuaire bruxellois

La société régionale du Port de Bruxelles, gère 14 kilomètres de voie d'eau et 6 kilomètres de quais utiles en région bruxelloise. Le domaine portuaire bruxellois représente 107 hectares de superficie utile, où sont installées près deux cents entreprises. En 2018, ce sont 7,3 millions de tonnes qui ont été transportées par la voie d'eau.