Pompiers de Bruxelles : une intervention par jour pour éteindre des alarmes chez des particuliers

La scène est bien connue en cette période de vacances. Une alarme sonne dans le voisinage mais, problème, vos voisins sont partis en vacances. Et personne n’est en mesure de faire le nécessaire pour l’éteindre. Dans ce cas, ce sont les pompiers qui interviennent. Le mois dernier à Bruxelles, ils ont été appelés à intervenir plus d’une trentaine de fois. En moyenne, une fois par jour pour éteindre des alarmes anti-intrusion dans les rues de la capitale.

C’est donc eux qu’on appelle en dernier recours, toujours à la demande de la police. " Quand la police reçoit un appel pour une alarme qui s’est mise en route, on envoie toujours sur place une patrouille pour voir s’il n’y a rien de suspect. Dans la majeure partie des cas, il s‘agit d’un défaut technique, constate William Mariel, Commissaire à la police de Bruxelles. On fait appel aux propriétaires de l’immeuble et on leur accorde un délai d’une demi-heure le temps de venir sur place et de déconnecter le dispositif. S’ils n’arrivent pas endéans ce délai, on appelle alors les pompiers ", explique le policier.

Se protéger les oreilles

L’objectif pour les hommes du feu est alors d’éteindre la sonnerie en faisant le moins de dégâts. Et en n’oubliant pas de se munir d’un bon casque anti-bruit comme l’explique le Caporal Michael Pottier des pompiers de Bruxelles. " Les niveaux sonores sont faits pour déranger le voleur et alerter un maximum de gens dans l’entourage. Et nous, comme on vient mettre nos têtes tout près de ce haut-parleur, c’est très dérangeant. C’est là que le casque anti-bruit est indispensable évidemment pour se protéger les oreilles. "

Une fois sur place l’intervention est généralement rapide, quelques minutes tout au plus. " Tout va dépendre de l’accessibilité du boitier. S’il est situé trop haut et qu’on n’y accède pas facilement, on doit faire appel à un autre véhicule, une auto-échelle qui va nous permettre d’atteindre le boitier. Alors ce sera plus long, indique le Sergent Richard De Kock. Mais, en général, c’est l’affaire de 5 à 10 minutes. "

Dès que le boitier est ouvert, les pompiers débranchent la batterie et déconnectent l’alimentation électrique. " Ce qui a pour effet de neutraliser l’alarme. Mais alors, après, la maison reste sans surveillance ", relève ce pompier qui précise encore que le système ne s’arrête jamais de lui-même. " Tant que le système est en alarme, il va continuer à fonctionner. Il ne se débranchera que si quelqu’un vient constater l’intrusion et débrancher l’installation. "

Plus fréquent en période de vacances

" Il est évident que les installations sont plus souvent enclenchées quand les gens sont partis en vacances, insiste le caporal Michael Pottier. Comme ils ne sont pas là, il y a plus de chances qu’on doive couper les fils, évidemment. "

Un conseil, donc, si vous avez un doute, faites vérifier votre installation. Et assurez-vous que les personnes de contact se trouvent bien dans parages pendants vos vacances. Histoire d’éviter de vous mettre à dos tout le quartier ou d’avoir une surprise désagréable à votre retour. L’intervention n’est pas gratuite : si les pompiers doivent se déplacer pour votre alarme, il vous en coûtera 227 euros.