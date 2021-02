Police Bruxelles-Ouest: immersion d'élèves du secondaires avec la brigade canine

Immersion avec la brigade canine et le dispatching de la zone Bruxelles-Ouest : 30 élèves de Molenbeek, âges de 10 ans à 14 ans, s’initient au métier de policier

Pour la 3ème année consécutive, la zone de police de Bruxelles-Ouest (Molenbeek-St-Jean, Ganshoren, Jette, Berchem-Ste-Agathe, Koekelberg) s’associe avec l’asbl TADA (ToekomstATELIERdelAvenir) dans le projet " Ateliers pratiques ", qui permet, aux enfants de 10 à 14 ans, issus de quartiers difficiles, de découvrir chaque samedi un métier. Durant deux samedis du mois de janvier, c’est au métier de policier qu’ils vont s’initier au travers d’ateliers parascolaires créés rien que pour eux au sein de la zone de police Bruxelles-Ouest.



Concrètement, durant deux samedis du mois de janvier, 30 enfants d’écoles francophones et néerlandophones de Molenbeek, ont passé toute la journée en compagnie des policiers afin de découvrir les différents services. Contrairement aux années précédentes et en raison de la Covid-19, ce sont les policiers qui sont allés à la rencontre des jeunes élèves au siège de l’asbl TADA, à Molenbeek.



Au menu de la découverte policière: démonstrations des chiens et maitres-chiens de la brigade canine et immersion dans le fonctionnement du dispatching de la zone. " Les élèves apprennent le rôle des chiens policiers et assistent à des démonstrations d’obéissance et de recherches de stupéfiants. C’est l’occasion pour certains de caresser pour la première fois un chien en toute sécurité ", explique un des maitres-chiens. Lors de l’atelier " dispatching ", le nerf central d’une zone de police, les élèves ont eu l’occasion d’utiliser les radios de la police et d’appeler des patrouilles. Ils apprennent ainsi à exposer clairement une mission et à appeler des renforts ".



La 1ère visite a eu lieu le samedi 23 janvier, la seconde le 30 janvier en présence du Chef de corps, Luc Ysebaert.

" C’est avec grand plaisir que nous faisons découvrir notre métier à 30 enfants des écoles de Molenbeek. Il est très important, à mes yeux, non seulement de montrer les différentes facettes du métier de policier, mais également d’impliquer les plus jeunes dans la vie en société. Ces enfants sont les adultes de demain, tisser un lien avec eux permet de renforcer la confiance entre la police et la population. Ces ateliers pratiques sont une véritable pédagogie active ", précise Luc Ysebaert, Chef de corps de la zone de police de Bruxelles-Ouest.