Plusieurs fraudes aux cotes d'examen découvertes dans une Haute Ecole de Bruxelles

C'est en janvier qu'une enseignante de la Haute Ecole de Bruxelles Ilya Prigogine, catégorie sociale (qui forme les futurs assistants sociaux) découvre le pot-aux-roses. Sur la liste des étudiants inscrits aux examens, il manque un nom. Celui d'une étudiante ayant échoué l'an dernier et donc censée représenter l'examen cette année. Craignant une erreur administrative, l'enseignante se rend au secrétariat de la catégorie.

Réussite en première session

En consultant le dossier de l'étudiante, l'enseignante tombe des nues. En lieu et place d'un échec, la jeune femme a obtenu une note suffisante pour réussir, et en première session qui plus est. Il y a donc un problème. La direction de la HELB est alertée et mène l'enquête. Seul un nombre très réduit de personnes ont accès aux codes informatiques permettant d'encoder les notes d'examens. Un suspect émerge, il s'agit d'une secrétaire effectivement chargée d'introduire les cotations dans le système informatique de la Haute Ecole.

Depuis janvier, cette secrétaire est donc mise à l'écart. Au sein de la HELB, nos différentes sources ignorent si elle a été licenciée ou si elle est simplement sur la touche en attendant la conclusion de l'enquête. "Officiellement, on nous a dit de répondre que la secrétaire était malade si on nous posait la question", nous dit un membre du personnel sous couvert de l'anonymat. Si la direction n'a rien communiqué, ni au corps enseignant ni aux étudiants, l'information a pourtant largement circulé, au point de se retrouver sur les réseaux sociaux.

Pas une seule fraude mais plusieurs

Après vérifications, il s'avère que la fraude ne concerne pas une étudiante, mais plusieurs. Combien exactement? Cinq, nous disent nos sources, et pour des examens de différents enseignants.

Nous avons bien sûr tenté de joindre la direction de la HELB. La juriste de l'établissement nous a opposé le devoir de réserve et a décliné toutes nos questions. La directrice-présidente, elle, n'a pas répondu à nos appels.

Plusieurs questions restent donc en suspens : l'auteure présumée de la fraude a-t-elle été licenciée ou seulement écartée temporairement (avec ou sans maintien du salaire)? La direction a-t-elle dénoncé les faits à la justice? A-t-elle informé la Fédération Wallonie-Bruxelles de la fraude et du fait que des étudiants avaient été admis en 3e année sur la base d'une tricherie? Quelles mesures compte prendre la direction envers les étudiants reconnus coupables de fraude?