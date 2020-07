Extraits de compte exigés aux demandeurs : plusieurs CPAS wallons et bruxellois dans l'illégalité en toute impunité

Les rapports d’inspection du SPP Intégration sociale en attestent régulièrement : de nombreux CPAS wallons et bruxellois demandent aux candidats au revenu d’intégration sociale (RIS) de se présenter avec leurs extraits de compte bancaire des deux ou trois derniers mois. Une pratique également de mise lors du réexamen des conditions d’octroi du RIS.

Une pratique illégale

Systématiquement, les services d’inspection rappellent aux CPAS concernés que cette pratique est illégale, comme dans le cas du CPAS d’Etterbeek en 2016 : "Exiger la production systématique des 3 derniers mois d’extraits de compte complets constitue une ingérence dans la vie privée de l’usager qui n’est pas acceptable ; un bénéficiaire du droit à l’intégration sociale n’a pas l’obligation légale de présenter et justifier ses dépenses mensuelles au CPAS."

Porte-parole de l’ADAS (Association d’Aide aux Allocataires sociaux), Bernadette Schaeck souligne les dérives qu’entraînent les exigences des CPAS. "Dans la plupart des cas, les extraits de compte sont examinés à la loupe non pas pour voir quelles sont les ressources ou les revenus des personnes, mais quelles sont les dépenses. Où ils achètent, ce qu’ils dépensent, ce qu’ils en font… C’est vraiment assez incroyable parce que ça entraîne des jugements de valeur sur les dépenses effectuées. Les CPAS exercent ce qu’on peut appeler un contrôle comportemental proche finalement du comportement des dames patronnesses du 19e siècle."

6 critères d’octroi et pas un de plus

Bernadette Schaeck rappelle que les CPAS sont tenus d’examiner la recevabilité des demandes de RIS en fonction de six critères et pas un de plus. La production des extraits de compte n’en fait pas partie. Un jugement de la 16e chambre tribunal du travail de Bruxelles daté du 1er mars 2019 conclut ainsi le litige entre une demanderesse de RIS et le CPAS d’Uccle : "Aucun élément de l’enquête sociale ne permet de considérer que la production des extraits de compte […] soit utiles et nécessaires à l’examen de son droit. Rien n’indique qu’il existerait dans son chef des indices de dissimulation de ressources."

Les rapports d’inspection pointent régulièrement qu’il existe d’autres manières de vérifier les ressources des candidats à l’aide sociale, comme "les fiches de salaire, le relevé du syndicat, des caisses de paiement ainsi que les flux BCSS (Banque Carrefour de la Sécurité sociale)."

Des pratiques de contournement

Sous la pression de l’inspection du SPP Intégration sociale, certains CPAS ont sinon modifié, du moins adapté leurs pratiques. Pour Bernadette Schaeck, les changements s’effectuent à la marge. Au lieu d’exiger les extraits de compte bancaire, certains CPAS ont trouvé une astuce, comme l’explique la porte-parole de l’ADAS : "Ce qu’on sait avec certitude, c’est qu’ils continuent à le pratiquer en catimini. C’est-à-dire en exigeant que les personnes se présentent avec leur carte bancaire qui est lue à l’aide des digipass. Et les CPAS ne laissent pas de trace écrite de cette exigence, donc on ne voit plus qu’un CPAS exige la remise des extraits de compte. Mais on sait par les personnes qu’elles doivent venir avec leur carte de banque qui est lue par le digipass. On sait que la plupart des CPAS bruxellois et de plus en plus de CPAS wallons sont équipés de digipass des différentes banques pour pouvoir lire les cartes bancaires."

A l’exception d’un soupçon de fraude

Présidente de la Fédération des CPAS bruxellois et du CPAS de la Ville de Bruxelles, Karine Lalieux (PS) ne nie pas le problème. Elle rappelle que seule une fraude ou une suspicion de fraude permet à un CPAS d’exiger les extraits de compte d’un allocataire social. En dehors de ce cas de figure, il s’agit d’une pratique "qui n’est pas acceptable", estime Karine Lalieux. Pourtant, elle s’avère largement répandue.

Que faire dès lors pour y mettre un terme ? "Au CPAS de la Ville de Bruxelles, nous organisons des formations pour nos assistants sociaux", explique Karine Lalieux. "Pour leur dire quand on peut utiliser ces pratiques et quand on ne peut pas utiliser ces pratiques. L’important pour l’ensemble des CPAS, c’est la formation de nos assistants sociaux, c’est rappeler les règles, rappeler les normes et toujours rappeler le respect et la dignité du bénéficiaire qui vient nous demander de l’aide".