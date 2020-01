Plan hiver: plus beaucoup de places pour héberger les sans-abris à Bruxelles

Les températures descendent de plus en plus et les demandes d’hébergements augmentent. " Ce qui se passe c’est que dans des situations de grandes vagues de froid, des personnes vont chercher des solutions plus au chaud " témoigne François Bertrand, directeur de Bruss’Help, un centre d’appui au secteur de l’aide aux sans-abris. Une situation qui est loin d’être favorable dans les abris du Plan Hiver, il n’y aura bientôt plus assez de places pour héberger les personnes sans-abris.

Saturation du dispositif d’accueil hivernal

Le dispositif d’accueil hivernal des sans-abris est presque saturé. Un cri d’alarme lancé mardi par Bruss’Help. Habituellement, 1.750 places sont disponibles sur l’entièreté de la Région bruxelloise, la semaine dernière, seulement 35 places l’étaient. La Croix Rouge et la Plateforme citoyenne affichaient complets." Cette situation de saturation qui approche nous préoccupe ", explique François Bertrand, " on n’a pas attendu le mois de janvier pour s’en préoccuper. Des solutions sont ici à l’étude pour pouvoir offrir un accueil aux personnes en situation de sans-abris, mais dans la qualité ". Parmi ces solutions, Bruss’Help part à la recherche d'un nouvel abri à ouvrir au plus vite avec l'aide du gouvernement bruxellois.