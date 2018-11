Plan hiver bruxellois: accueils de jour et de soirée et un nouveau bar à soupe (Croix-Rouge)

Depuis le 1er novembre, le Plan hivernal de la Croix-Rouge est activé dans les grandes villes, dont Bruxelles, où il consiste notamment en un centre d'accueil pour 250 personnes et un nouveau bar à soupe. Ce plan est activé jusqu'au 31 mars 2019.

Trois accueils de jour sont organisés: le Chauffoir, à Schaerbeek, propose petit déjeuner et soupe le midi, du lundi au vendredi de 08h30 à 16h00 et de 08h30 à 13h30 le week-end; à Etterbeek (53 rue général Tombeur), un accueil est organisé pour huit personnes toute la semaine et le week-end; et à Ixelles (10 rue de la Digue), pour 30 personnes, les mardis et jeudis de 08h30 à 18h00.

En soirée, l'asbl Pierre d'Angle (près de la gare du Midi) ouvre tous les soirs de la semaine, toute l'année, pour 48 personnes. Trois soirs par semaine, les volontaires de la Croix-Rouge offrent entre 20h00 et 22h30 un moment d'écoute et proposent des petits soins, des bains de pieds et une orientation vers des services adéquats.

La Croix-Rouge devrait aussi gérer dès mi-décembre un centre d'hébergement pour 250 personnes financé par le gouvernement fédéral. Situé rue de Trèves (quartier européen), il permettra aux personnes de rester en journée aussi si nécessaire.

Outre ces dispositifs d'accueil, 10 équipes de volontaires partent chaque soir, comme en été, rencontrer des personnes sans-abri dans les rues de Bruxelles, avec une tournée additionnelle au Parc Maximilien le mercredi soir.

Des colis alimentaires sont par ailleurs disponibles aux sections locales de Forest, Schaerbeek et Woluwe-Saint-Pierre.

Nouveauté cette année, un bar à soupe est également organisé au centre de Woluwe-Saint-Pierre, le dimanche de 14h00 à 17h00.

Les activités de la Croix-Rouge sont renforcées partout lors du plan hivernal, du 1er novembre au 31 mars. L'association représente 41 épiceries sociales, 15 bars à soupe et 60.000 colis alimentaires par an. L'an dernier, la Croix-Rouge a aidé 44.000 personnes avec un soutien alimentaire.