Placée en centre fermé, une lycéenne congolaise est menacée d'expulsion

Salima est arrivée en Belgique en 2015 pour y subir une opération chirurgicale aux oreilles. Un an devant s'écouler entre les deux opérations, l'adolescente s'est inscrite à l'athénée d'Ixelles. Elle suit les cours de la section "marketing" et se trouve dans sa dernière année.

Devenue majeure, son visa a expiré. Salima a reçu un ordre de quitter le territoire. Il y a deux semaines et demi, la police est venue la chercher au domicile du cousin qui l'héberge. Depuis trois semaines, elle a été placée en centre fermé.

A l'athénée d'Ixelles, on ne comprend pas. Xavier Vandewalle est le titulaire de Salima. "C’est choquant ! Par rapport aussi aux ressources investies au niveau de la communauté. Et j’insiste également sur le fait qu’elle n’a jamais été prise en charge par l’État belge. C’est sa famille qui a payé l’intervention dont elle a bénéficié ici en Belgique. Et il y avait un suivi médical. Mais tout ça a été pris en charge. On est donc très loin de l’image du "réfugié-profiteur" que certains imaginent."

Élève appréciée, Salima bénéficie du soutien de ses camarades de classe et de la direction de l'école. Francesca sera présente mardi au palais de justice. Un recours est en effet introduit. "On sera là pour la soutenir, c’est important. On souhaite qu’elle puisse terminer son année scolaire. On doit pouvoir lui accorder cette chance. D’autant qu’il ne reste pas beaucoup de temps."

Nous n'avons pu obtenir le point de vue de l'Office des Étrangers.