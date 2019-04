Pas de liste du parti La Droite pour la Chambre dans l'arrondissement de Bruxelles

Le président du bureau électoral de l'arrondissement de Bruxelles a rejeté en bloc les signatures déposées par le parti La Droite. Pour pouvoir se présenter, une liste doit récolter les signatures de 500 électeurs domiciliés dans l'arrondissement. La Droite en a déposé 719, nous explique son président, Aldo-Michel Mungo. Elles ont toutes été déclarées litigieuses et rejetées en bloc sur requête d'une formation concurrente. "Y compris les parrainages des candidats et des candidates et des membres de leurs familles, y compris la mienne", s'indigne Aldo-Michel Mungo. Cette décision n'est plus susceptible d'aucun recours.

La Droite avait décidé de ne pas présenter de liste aux élections régionales bruxelloises, pour ne pas faire de concurrence à la Liste Destexhe. Cet petit parti créé au départ d'une dissidence du Parti Populaire sera donc totalement absent en région bruxelloise. Il n'a jusqu'à présent obtenu aucun élu dans les diverses assemblées parlementaires du pays.