Parlement bruxellois: les premières commissions délibératives installées en avril et en juin prochains

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et du feu vert du parlement bruxellois en séance plénière, les premières commissions délibératives que celui-ci a décidé de créer, seront installées en avril et en juin prochains.

Le parlement bruxellois s’est fixé comme objectif d’organiser en 2021 deux premières commissions délibératives réunissant 15 parlementaires et 45 citoyens (ne) s tiré(e) s au sort parmi les habitants de la capitale âgés de 16 ans et plus.

La suggestion citoyenne relative à la remise en logement des personnes sans abri et la proposition, portée par plusieurs groupes politiques, relative au déploiement de la 5G en Région de Bruxelles-Capitale ont été retenues.

Si les député(e) s en décident ainsi, la première commission délibérative siégera du 24 avril au 6 juin, la seconde du 26 juin au 17 juillet.

"Pour la première fois, des citoyens tirés au sort seront associés au travail parlementaire. Il nous faudra voir comment organiser les travaux pour permettre que les débats se déploient dans toute leur richesse malgré les contraintes sanitaires," a commenté mercredi le président du parlement, Rachid Madrane.

A propos de l’arrivée de la 5G

Pour la commission délibérative consacrée à l’arrivée de la 5G en Belgique, sous réserve du feu vert du parlement, un premier tirage au sort de 10.000 personnes sera effectué durant la semaine du 15 février. Au cours de la semaine du 22, un courrier d’invitation sera envoyé aux personnes tirées au sort. Les inscriptions se feront entre les semaines du 22 février et du 22 mars. Est également prévue une séance d’information à destination des jeunes de 16 à 18 ans.

Le tirage au sort parmi les personnes ayant manifesté leur intérêt est prévu durant la semaine du 29 mars.

Les réunions de la commission délibérative auront lieu entre le 24 avril (la première) et le 6 juin (la dernière).

Sans-abris et logement

Pour la deuxième consacrée au sans-abri et au logement, un premier tirage au sort de 10.000 personnes aura lieu durant la semaine du 29 mars ; l’envoi de la lettre d’invitation aux personnes tirées au sort, durant celle du 19 avril. Les inscriptions pourront se faire entre les semaines du 19 avril et du 24 mai. Est également prévue une séance d’information à destination des jeunes de 16 à 18 ans.

Le 2e tirage au sort parmi les personnes ayant déclaré leur intérêt est prévu durant la semaine du 31 mai.

Les réunions proprement dites seront programmées entre les 25 juin (la première) et le 17 juillet (la dernière).