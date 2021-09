Palais de la Bourse : le projet de musée de la bière beaucoup plus cher que prévu

Le projet de musée de la bière dans le bâtiment de l'ancienne Bourse de Bruxelles coûte beaucoup plus cher que prévu initialement. Des 43 millions budgétisés, on en serait aujourd'hui à près de 60 millions. De quoi inquiéter plusieurs conseillers communaux de l'opposition lors de la séance du conseil communal de la Ville.

Annoncé comme l'un des projets phares en matière touristique, le projet dérape budgétairement. Mathilde El Bakri, conseillère communale PTB, est dans l’incompréhension. " On prend la décision en pleine crise sanitaire, où les enjeux sociaux sont énormes, de dépenser 4,5 millions d’euros pour ce projet interactif sur la bière. Je ne comprends pas où on met les priorités d’investissement d’argent public alors que les défis sociaux sont énormes ", déplore-t-elle.

Au MR, c'est Geoffroy Coomans qui tire la sonnette d'alarme. " Nous avons quadruplé le budget pour ce projet complètement fou, complètement délirant, avec un amateurisme hallucinant. Je suis désolé mais c’est inqualifiable. Non, non, et trois fois non, arrêtez cette gabegie ", s’est indigné l’élu libéral.

Pas de quoi émouvoir Philippe Close. Le bourgmestre défend le projet bec et ongles. " Les gens ne partagent pas ce projet, c’est leur droit. Je pense qu’on a réussi à fédérer l’union européenne, le gouvernement fédéral, la région bruxelloise, la commune, le secteur brassicole, c’est assez rare d’avoir un projet où l’on a autant de gens. Et c’est vrai qu’il y a des dépassements, mais on les a limités ", a-t-il répondu, confiant du projet. Mais cette réponse n'a pas convaincu sur les bancs de l'opposition.