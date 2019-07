Où sont les néerlandophones à Bruxelles ?

Qui dit 11 juillet, dit fête de la Communauté flamande. Des néerlandophones dont il est difficile d'évaluer le nombre à Bruxelles. Faute de recensement, l'un des seuls indicateurs fiables, ce sont les déclaration fiscales. Et l'an dernier, à peine 8% de ces déclarations ont été rentrées en néerlandais. 8%, c'est une moyenne, parce que dans les communes du nord de Bruxelles, les Flamands seraient beaucoup plus nombreux.

Une impression qui se confirme un peu plus loin. Dans ce bar à l'ambiance de vacances, situé dans le parc Elisabeth, au coeur de la Basilique, le barman Mamadou confie qu'il reçoit la majorité de ses commandes en néerlandais. "Ils viennent à la caisse et me disent : Goiemorgen ik wil tien bootjes... Dat is Nederlands, eh ?", ajoute-t-il avec un grand sourire. "Moi, cela m'arrange bien, c'est comme ça que j'ai pu apprendre le néerlandais, en parlant avec eux".

Des néerlandophones beaucoup plus présents dans le nord de la région qu'ailleurs. Selon l'administration fiscale, ils dépasseraient les 10% à Koekelberg, Ganshoren, Bruxelles et Jette et approcheraient même les 15% à Berchem-Sainte-Agathe.