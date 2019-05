Osmos Beer, bière sans alcool personnalisable, remporte le concours de la mini-entreprise 2019

Imaginé par des élèves de l’Athénée Royal Jean Absil à Etterbeek, le projet Osmos Beer a remporté hier soir le concours Mini-Entreprise 2019. Ce programme offre la possibilité aux étudiants de 5e, 6e et 7e secondaire d’appréhender le monde de l’entreprise de façon concrète. Il s’agit pour les participants de créer puis gérer une entreprise de petite taille en parallèle de leur cursus scolaire.

Osmos Beer, qu’est-ce que c’est?

Partant du constat que l’âge moyen de la première consommation d’alcool ne cesse de baisser, les quatre étudiants créateurs du projet désirent proposer une alternative autant à la bière traditionnelle qu’à ses alternatives non alcoolisées, pas assez attrayantes. Osmos Beer propose une bière sans alcool à agrémenter d’arômes.

Dans le pack à 14 euros proposé, 6 bières sans alcool, une pipette et trois fioles d’arômes : pêche, cerise et caramel. Reste au client à composer sa boisson selon son envie, son inspiration et son audace. Et les amateurs sont là, en quelques mois septante packs ont été vendus.

Concours Mini-Entreprise

Une quinzaine de projets étaient proposés hier soir à la Haute Ecole de la Province de Liège, en présence du ministre wallon de l’Economie Pierre-Yves Jeholet.

Le jury de l’ASBL Les Jeunes Entrepreneurs a été convaincu par le projet d’Osmos Beer, qui se veut écoresponsable et dont la campagne met en garde contre les dangers de l’alcool au volant. Les élèves à l’initiative de l’entreprise auront l’opportunité de représenter la Belgique francophone lors du concours européen JA Europe Company of the Year Competition début juillet à Lille.