" On ne vous vend pas un vélo, on vous vend une vision "

Créée en 2017, Cowboy est une firme bruxelloise qui fabrique et vend des vélos électriques connectés. Avec un indéniable succès : la société, qui emploie plus de 100 personnes, revendique 20.000 vélos vendus. Et elle annonce le lancement de son nouveau modèle, le 4. Vous pouvez déjà le commander. Mais vous ne le recevrez pas avant fin septembre.

A la base de ce succès, il y a, forcément, l’objet : le vélo Cowboy a un look facilement reconnaissable pour qui s’intéresse à la petite reine. Il y a aussi une application avec de nombreuses fonctionnalités bien pensées : en cas de vol, par exemple, l’app peut retrouver votre vélo grâce à la puce GPS intégrée. Autre élément intégré dans l’app : si vous faites une chute et que vous ne vous relevez pas dans les 60 secondes, le vélo le signale à un de vos proches.

Une expérience

L’idée majeure de Cowboy, celle sur laquelle la firme compte pour s’imposer, c’est que ce qui compte, c’est certes le vélo. Mais aussi l’expérience qui va autour. Et qu’il faut que cette expérience se déroule sans le moindre accroc. Max Van Santen, responsable de la communication :

" Si vous avez la moindre question, ou si vous voulez le tester, on vous répond dans les 10 minutes maximum. Et si vous voulez le tester chez vous, on se rend chez vous, partout en Europe, pour que vous l’essayiez gratuitement. "

Idem pour l’entretien : plus besoin de vous déplacer, la firme vous envoie le mécano à la maison. Elle a pensé à tout, puisque, pour dix euros par mois, elle vous assure même contre le vol.

Cowboy a également vu croître une communauté autour de ses deux roues : " Nous ne l’avons pas créée, insiste Van Santen, mais nous constatons que, sur les réseaux sociaux, des groupes de discussions naissent, centrés sur nos vélos. D’ailleurs, 25% de nos clients arrivent chez nous par le bouche-à-oreille des autres riders. "

Une vision de la ville

Brice Le Blévennec s’en défend bien, mais il est fan des deux roues électriques. Chez lui, il en a " douze ou treize ", il ne sait plus très bien. Mais sa véritable passion, c’est le marketing. Il est à la tête de la principale agence numérique belge. Et, pour lui, cette idée de ne plus vendre un objet mais une expérience, ce n’est pas l’avenir du marketing. C’est le présent : " Le marketing, ce n’est pas que de la communication. C’est toute une science qui étudie le marché, comprend les besoins de l’utilisateur et y répond avec des fonctionnalités, des services et des produits adaptés. Cowboy, et certains autres fabricants comme Van Moof, ne vendent pas un vélo, ils vendent une vision. Une vision de la ville. Parce que renoncer à sa voiture pour enfourcher un vélo, même électrique, ça demande un effort : il faut suer, pédaler dans les côtes, avec les pavés, c’est pas évident. Pour que les gens acceptent de faire cet effort, il faut leur donner un sens d’appartenance à un mouvement, à une communauté avec une vision de la ville du futur. "

Cowboy soigne son image de marque : son show room, quai du Hainaut, à Molenbeek, est tout blanc et fort vide, avec seulement trois ou quatre vélos pour faire un petit bout d’essai. On se croirait presque dans un Apple Store. Il est vrai que, tant qu’à créer une marque, autant chercher un modèle qui a fait ses preuves.