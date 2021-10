Nuisances des avions : la première réunion de concertation sur le survol de Bruxelles a eu lieu

Cela fait des années qu’ils ne s’étaient pas retrouvés autour d’une même table. Les bourgmestres de Bruxelles et des deux Brabants, autorités aéroportuaires, compagnies aériennes, et riverains. Tous les acteurs concernés par les activités de Bruxelles-National étaient réunis hier soir à l’invitation du ministre fédéral de la Mobilité.

L’écolo Georges Gilkinet lance une plateforme de concertation pour tenter de résoudre l’épineuse question du survol de Bruxelles et de sa périphérie. Cette première réunion de travail a pris place hier, à huis clos, loin de la presse. 80 personnes étaient présentes, et au moins autant d'intérêts divergents. La réunion a eu le mérite de tenter de renouer le dialogue, mais sa forme de ‘méga-conférence’ en laisse certains septiques. C’est le cas de Frédéric Petit, bourgmestre de Wezembeek-Oppem et représentant d’une association de riverains survolée de la périphérie flamande.

"C’est évidemment un challenge énorme. Cela va être très difficile de trouver un consensus entre des partis qui ont des intérêts souvent diamétralement opposés", a-t-il déploré.

Une modératrice externe

Dépassionner le débat, qui verse trop souvent dans l'émotionnel, c'est l'objectif du ministre. Voilà pourquoi c'est une modératrice externe et indépendante qui était chargée de mener les réunions de cette toute nouvelle plateforme de concertation. Vincent De Wolf, bourgmestre d’Etterbeek, était de la partie. "Moi, je préside la conférence des bourgmestres. Lors de cette, conférence, on a décidé de venir car on nous demandait d'être présents. Mais on était perplexes parce qu’on a écrit clairement en expliquant que notre feuille de route, ce serait la résolution qui a été adoptée unanimement par les bourgmestres il y a quelques années maintenant. Celle-ci stipulait que l’aéroport de Bruxelles est, à notre sens, un aéroport urbain qui doit fonctionner de manière diurne. La période de nuit doit être entre 22 heures et 7 heures du matin et il faut éviter le survol de zones densément peuplées", a-t-il expliqué.

La réunion d'hier soir aura servi à placer le cadre, dresser la table des matières des longues discussions des prochains mois. L'objectif, à terme, est que les membres de cette plateforme de concertation sur le survol de Bruxelles parviennent à un avis commun à transmettre au Ministre.