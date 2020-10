Nouvelles ministres bruxelloises : "enfin !" pour Lalieux et "ça y est !" pour Khattabi

La Belgique tient enfin un nouveau gouvernement fédéral et son casting est connu. Un gouvernement dirigé par le libéral flamand Alexander De Croo. Il est composé côté francophone du PS, du MR et d’Ecolo et côté flamand de l’Open VLD, du CDenV de Groen et du spA. Et parmi l’équipe de ministres et secrétaires d’état aux manettes, il y a trois femmes bruxelloises.