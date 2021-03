Nouvelle mobilisation à Bruxelles pour réclamer des mesures contre la précarité étudiante

Entre 70 et 100 étudiants, selon la FEF (Fédération des étudiants francophones) qui organisait le rassemblement, se sont mobilisés mercredi en début d’après-midi, place des Martyrs à Bruxelles, pour demander des mesures contre la précarité étudiante. Il s’agit de la 3e manifestation hebdomadaire liée à cette campagne. La FEF assure que les manifestations seront réitérées tous les mercredis jusqu’à l’obtention de mesures par la ministre de l’Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles Valérie Glatigny.

Les étudiants se sont dispersés sur les deux parties de cette grande place pour respecter les consignes sanitaires. Ils ont écrit des revendications et témoignages sur des pancartes et se sont photographiés individuellement avec. L’ensemble sera envoyé à la ministre Valérie Glatigny.

Les étudiants demandent un plan de lutte contre la précarité étudiante, qui a été exacerbée par la crise sanitaire. La FEF appelle à ce qu’il inclut une réduction des droits d’inscription, un remboursement du matériel de cours et la création d’aides au logement.

"Cela fait deux ans que la fédération dénonce la précarité étudiante galopante et la crise sanitaire a constitué un dernier coup de massue pour des dizaines de milliers d’étudiants", explique la présidente de la FEF Chems Mabrouk. "Selon une étude de 2019 du bureau BDO, 36% des étudiants francophones, soit environ 80.000, sont dans une précarité objective. Avec la crise sanitaire, on ne peut plus attendre. Les revendications sont tirées d’une consultation large menée par la FEF en janvier et février et à laquelle environ 5500 étudiants ont répondu. On sait aujourd’hui qu’un étudiant sur trois a plus de difficultés à payer ses études que l’année dernière. On demande à la ministre des mesures pérennes qui vont garantir l’accessibilité à l’enseignement supérieur".