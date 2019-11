Nouvelle manifestation des gilets jaunes à Bruxelles : le commissaire Vandersmissen brocardé

La police signale que c’est la première fois qu’elle était en contact avec un organisateur de la marche. Un parcours avait donc été déterminé à l’avance.

Depuis plus d’un an, les gilets jaunes revendiquent une justice sociale et climatique. Ils dénoncent le coût de la vie et le nombre de taxes. Les manifestants estiment que les décisions européennes sont déconnectées de la réalité.

La première manifestation des Gilets Jaunes à Bruxelles, il y a un an jour pour jour, avait causé de nombreux dégâts dans les rues, évalués à plus de 55.000 euros par Bruxelles Mobilité. Depuis, le mouvement a diminué en intensité au niveau belge.