Nouvel an à Schaerbeek : un groupe de personnes attaque et fait fuir une voiture de police

A Bruxelles, le passage à 2020 ne s’est pas fait sans quelques incidents. A Schaerbeek notamment, autour de la gare et du côté de la Place Dailly. Un internaute a d’ailleurs fait parvenir à notre rédaction une vidéo qu’il intitule ainsi : "voici la police qui cavale au lieu de mettre de l’ordre à la place Dailly à minuit".

Sur les images, on peut voir arriver une voiture de police, gyrophares allumés. Un groupe de personnes accourt vers le véhicule, qui essuie un lancer de projectile. On voit ensuite le véhicule d'intervention repartir en trombe.

Faut-il y voir une forme d'impunité ? La zone de police s'en défend fermement.

Ne pas rendre la situation plus problématique

Contacté par la RTBF, la direction de la zone de police Nord explique que le véhicule visible sur la vidéo patrouillait dans le quartier. "Afin de garantir la sécurité et de ne pas rendre la situation plus problématique, la patrouille a fait demi-tour et a directement appelé des renforts", explique Audrey Dereymaeker, porte-parole de la zone Nord.

Équipés de casques et de boucliers, les renforts sont arrivés dans les cinq minutes. "Ils ont dispersé les jeunes, qui sont tout de suite partis. Nous avons pu rétablir le calme dans ce quartier et nous n'avons plus eu d'incidents sur la Place Dailly par la suite", explique la porte-parole, qui précise encore qu'une enquête est en cours pour identifier les fauteurs de trouble.