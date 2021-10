Nouveau projet d’immeuble Dockside à Sainctelette : avis favorable, mais avec un étage de moins

Le projet Dockside qui veut voir le jour à la place Sainctelette pourra se réaliser à certaines conditions. Voilà l’avis de la commission de concertation qui s’est réunie à huis clos vendredi dernier et qui vient d’être rendu public.

Parmi ces conditions figure l’obligation de réduire le projet en hauteur "d’au moins d’un étage pour la partie haute" afin de "mieux s’intégrer dans son contexte", "en dépassant le moins possible l’immeuble de référence" (le Saillant Yser, situé de l’autre côté du canal, ndlr). L’avis prévoit aussi une proportion plus importante d’appartements 2 ou 3 chambres : au moins 30% d’appartements avec deux chambres et 10% d’appartements trois chambres.

Pour rappel, Dockside prévoyait la construction d’un immeuble de 149 logements, essentiellement des studios et petits appartements, le long du canal, en bordure de la petite ceinture. La hauteur maximale prévue du bâtiment était de 49 mètres.

La commune de Molenbeek avait, pour sa part, émis un avis défavorable au projet. Mais les différents acteurs régionaux de la commission de concertation (Direction de l’urbanisme, Direction du patrimoine culturel, et Bruxelles environnement), ont donc estimé à la majorité que moyennant des modifications, le projet pouvait se réaliser. C’est cet avis qui influence la délivrance ou non du permis d’urbanisme par la région.