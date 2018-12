Nouveau collège communal à la ville de Bruxelles: une occasion ratée pour la parité

Depuis lundi, deux mois après les élections, les nouveaux conseillers communaux ont commencé à prêter serment dans les communes bruxelloises, à Molenbeek, un collège PS/MR est installé, à Saint-Gilles, il se compose du PS et d’ Ecolo, à Uccle, MR, Ecolo et cdHsiègeront ensemble. Et enfin, à Anderlecht, la Liste du bourgmestre travaillera pendant 6 ans avec Ecolo et Défi.

A la ville de Bruxelles, le nouveau collège est composé de PS-Ecolo-Défi-Change.brussels. Il compte dix échevins dont seulement quatre femmes. Pour l'opposition MR et cdH, la majorité a raté là l'opportunité d'avoir un collège paritaire.

Pour le chef de groupe MR, David Weystman, c'est principalement la faute d'Ecolo : "On s’étaient tous engagés à ce que la parité soit possible. Aujourd’hui ce n’est pas le cas, pourtant tout était dans les possibilités, puisque rien qu’au sein d’Ecolo, sur les 7 premiers élus, il y 5 femmes, 5 femmes qui font plus de voix que les hommes, et malgré cela Ecolo préfère aller chercher un troisième homme parmi ceux qui n’ont pas été élus. De facto, il n’y a pas de parité au sein de ce collège … et c’est un très très mauvais départ", déplore le mandataire.