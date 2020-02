Notre agenda sortie du week-end: des frites en résine sur fond de rumba congolaise

C'est vendredi et vendredi sur VivaBruxelles, ça rime avec sortie ! Comme chaque semaine, on vous propose trois idées pour bouger ce week-end gratuitement. Pour démarrer cet agenda, on vous propose trois ambiances musicales très différents pour vous mettre dans le bain.

Quizz trois ambiances - 28/02/2020 Écoutez gratuitement les podcasts du programme info en streaming sur Auvio. Écouter le podcast

La premier extrait concerne en fait un groupe de musique qui est une véritable légende au Congo, Zaïko Langa Langa. C'est notamment le groupe où a commencé un certain Papa Wemba. C'est de la rumba et ça swingue. Le groupe célèbre en fait ses 50 ans de carrière. Ils seront sur scène à Bozar samedi soir dans le cadre du festival Afropolitan. Le concert est payant, alors pour tout de même vous plonger dans l'ambiance des bars de Kinshasa et vous faire découvrir l'histoire du groupe, une expo gratuite a été spécialement montée. Elle est à voir à Kuumba, la maison flamande-africaine d'Ixelles. De quoi découvrir aussi l'histoire derrière la musique, pour constater que ce groupe a joué un rôle politique et fortement marqué la société congolaise ces dernières décennies. Une expo qui sera suivie d'un concert de musiciens d'Afrique centrale. C'est donc à voir samedi à Kuumba, chaussée de Wavre 78 à Ixelles.



ZAIKO LANGA LANGA TITRE :DANIEL - 28/02/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme info en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Des frites à toutes les sauces Deuxième idée de sortie, que diriez-vous d'une petite frite ? Sauce Dallas / les boulettes! - Dikkenek: Sauce Dallas / les boulettes! - 28/02/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme info en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Pour ceux à qui cet extrait du film Dikkenek a donné faim, et pour tous les autres aussi, savez-vous qu'il existe à Bruxelles un micro-musée de la frite ? C'est en fait un passionné, Hugues Henry, qui a rassemblé au total quelques 500 objets consacrés à ce patrimoine belge. Des objets parfois très originaux. "Je vais vous en citer deux qui me viennent à l'esprit", explique le fondateur du musée. "D'abord des frites qui ont été mises sous résine dans la première moitié des années 80. Donc, ce sont des frites qui ont plus de 35 ans. C'est en fait un petit cadeau "souvenirs de Belgique" qui avaient été créés par des personnes un peu échaudées par les blagues des Français sur les Belges. Et donc, par autodérision, ils avaient fait ces petits souvenirs. On peut aussi parler d'un coupe-frite qui serait probablement l'un des seuls coupe-frites de la fin du 19ème siècle et qui présente une forme de coupe tout à fait particulière. Mais cela, je vous en parlerai mieux directement sur place". Sur place, c'est en fait chez lui, puisque Hugues Henry a installé son musée directement dans son appartement, rue des alliés 242 à Forest. Il vous invite à le découvrir gratuitement ces samedi et dimanche après-midi, entre grosso modo 13h et 18h.

Demain, c'est aussi carnaval Et oui, Bruxelles compte aussi quelques petits carnavals, dont celui de Saint-Gilles. Un cortège coloré et aux accents brésiliens qui reliera le place Morichar à la place Bethléem. Départ samedi dès 14h. Et si vous souhaitez gardez une chanson en tête toute la journée, on vous propose le refrain d'un titre qui n'est pas le plus connu de Gilbert Bécaud, mais qui a l'avantage d'être de circonstance aujourd'hui.

Gilbert Bécaud "Mañana c'est carnaval" (live officiel) | Archive INA - 28/02/2020 Abonnez-vous http://bit.ly/inachansons 16 février 1980 Gilbert BECAUD, accompagné de ses musiciens, chante "Manana c'est carnaval"près d'une vieille voiture sur laquelle dansent et chantent trois petites filles (dont sa fille Emilie). Émissions TV, Archive tv, Archive television, tv replay live, live music, french tv Images d'archive INA Institut National de l'Audiovisuel http://www.ina.fr Abonnez-vous http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=inachansons