Notre agenda du week-end: de la pub féministe, de la bière locale et de la contrebasse

A l'origine, un joli projet. Une quinzaine de femmes de la Maison des femmes de Schaerbeek ont été encadrées pendant cinq mois par l'ASBL Awsa-be, avec pour but de réfléchir au côté sexiste présent dans de nombreuses publicités qu'on voit autour de nous. Ces femmes, elles ont finalement proposé leurs versions "améliorées" de ces pubs, où elles se sont elles-mêmes mises en scène, devant l'objectif de la photographe Nora Noor. Par exemple, dans cette fameuse pub de café au slogan bien connu. "Arlette, What else ? Ici, c'est un clin d'œil évidemment à la pub Nespresso et au slogan What else de George Clooney", explique Alicia Arbid de l'association Awsa-be. "En fait, Arlette, c'est la personne le plus âgée du groupe et l'idée est ici de souligner pourquoi un homme grisonnant, c'est harmonieux et c'est mis en évidence de façon esthétique. Alors qu'une femme va vouloir très vite cacher ses cheveux gris. Les cheveux gris n'ont pas la même valeur chez un homme que chez une femme".

On vous propose d'abord de découvrir une expo pas comme les autres. Cela commence dès ce soir à Woluwe-Saint-Pierre et cela s'appelle "La pub selon les femmes".

L'une des photos de ces pubs jugées un peu sexiste et détournées par des femmes de Schaerbeek - © Nora Noor et Awsa-be

Il y a aussi cette photo où on voit Fatima courir un peu à la manière d'une athlète professionnelle, mais en plein Schaerbeek. "C'est très joli aussi parce que les femmes qu'on dit "racisées", donc les femmes qui ne sont pas forcément blanches, avec les cheveux lisses, blondes avec les yeux bleus et qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les médias. Et bien, ces femmes, on a voulu les exposer aussi. On a la pub qui dit "Avec Fatima on y va" et on a renversé le sigle Nike, pour montrer la référence à la pub visée".

Une expo qui interpelle, à deux jours de la journée internationale du droit des femmes, ce dimanche 8 mars. Cette expo "La pub selon les femmes", ce sont 10 photos en grande taille à voir ce soir en vernissage et en version guidée entre 19h30 et 22h au hall de la population de la maison communale de Woluwe-Saint-Pierre. Ensuite, c'est à voir à cet endroit du lundi au vendredi de 8h30 à 18h et c'est gratuit.