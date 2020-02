Notre agenda du week-end à Bruxelles: un festival de lumière et des artistes sur cartes de visite

Et si on sortait ce Week-end ? Comme chaque vendredi, on vous propose trois idées d'activités gratuites ou à tout petit budget à faire d'ici dimanche. Tout d'abord, on en prend plein les yeux.



Light shows Ces vendredi et samedi soir, il y a le 3ème festival des lumières. Citizen Lights, c'est à Schaerbeek. En deux volets. Une série d'installations lumineuses fixes, le long d'un parcours. Et puis aussi, une parade. Les installations fixes, ce sont en fait des façades illuminées, ainsi que des petits spectacles, à voir le long du parcours. Départ depuis la place Houffalize, près du Neptunium, puis passage par l'Avenue Louis Bertrand et la place Collignon, avant un retour au point de départ. On peut aussi le faire dans l'autre sens, ou même pourquoi pas, se poster à un endroit pour regarder la parade.

le grand huit Une parade constituée de huit tableaux . Selon les organisateurs, les huit émotions par lesquelles on passe pour atteindre l'inaccessible étoile, le thème général. Cette parade a été élaborée par des groupes de citoyens avec la complicité de pas mal d'associations et de professionnels. "Chaque structure, chaque groupe de citoyens a pu travailler sur l'une de ces idées, encadrés par des professionnels du spectacle et un scénographe. Ils ont pu travailler, répéter et au final créer leur tableau", confie Samuel Chappel, le directeur de Citizen lights. Citizen Lights, c'est vendredi et samedi entre 18 et 22h.

Une vue de l'édition 2019 de ce "Carte de visite" - © Ville de Bruxelles

Rencontrer l'artiste qui est au coin de la rue Autre idée de sortie, "Carte de visite". Cela se passe cette fois dans le centre Ville, à l'espace Vanderborght, rue de l'écuyer. C'est une exposition de pas moins de 290 artistes. Là non plus, ce n'est pas la première du genre, c'est même la septième édition. Et c'est l'occasion pour la Ville de Bruxelles, qui organise, de mettre en avant ses artistes plasticiens, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Donc, il y a un peu de tout. Chacun peut exposer trois œuvres. Faites le compte: ca fait tout de suite 870 œuvres. D'où les 6000 m2 d'exposition. C'est à voir dès ce vendredi et c'est gratuit ! Chaque artiste aura sa carte de visite accrochée sur un mur commun, ainsi qu'à côté de ses œuvres. Un système est également mis en place pour laisser un message ou pouvoir entrer en contact avec l'artiste, si celui-ci est déjà occupé. Le but est simple : favoriser les rencontres et les échanges.

Au cours du week-end, un jury va aussi désigner l'artiste qui pourra profiter d'une exposition organisée plus tard, pour lui/elle tout(e) seul(e). Exposition qui se déroulera à la Centrale électrique.

De la musique non-silencieuse Et puis, après les yeux, le plaisir des oreilles avec une série de concerts, gratuits eux aussi, à découvrir samedi à Tour et taxis. Quatre heures de mini concerts, avec plein d'artistes différents. C'est en fait la soirée de lancement de "Un-Mute" (à prononcer à l'anglaise, signifiant littéralement "non-silencieux"). "Un-mute", c'est une association qui soutient les artistes émergents. Elle leur permettra de se produire lors d'un vrai festival de musique qui aura lieu mi-mai à See U. Un-mute a déjà sélectionné ses artistes, mais pour que chacun des groupes puisse confirmer sa place au festival, il doit impérativement vendre 50 billets de concert. Ce samedi, c'est une manière pour les groupes de faire leur publicité. il y aura de tous les styles : pop, électro, rap, variété française… Mais pas de musique classique. Voilà vos oreilles prévenues.