Néo 2 est mort : il n'y aura pas de nouveau (gros) centre de congrès au Heysel

Le projet avait été présenté en grande pompe il y a deux ans. Un centre de congrès de 5.000 m², un hôtel de luxe quatre étoiles de 250 chambres et, pour dessiner le projet, une pointure de l’architecture internationale : l’architecte français Jean Nouvel (musée du Quai Branly à Paris, Tour Agbar à Barcelone ou encore, plus près de nous, le nouvel hôtel de police de Charleroi). De quoi permettre à Bruxelles de renforcer sa position de deuxième ville au Monde en matière d'organisation de congrès, derrière Singapore.

Mais voilà, Néo 2 ne verra finalement jamais le jour. Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close vient de confirmer cette info révélée par l’Echo. "Vu le contexte sanitaire actuel et l’incertitude qui plane sur le secteur des congrès et de l’événementiel, on ne pouvait plus prendre de risques", explique-t-il. "Nous avions promis une réponse définitive à nos partenaires dans ce dossier, à savoir le consortium des entreprises CFE et Cofinimmo, pour la mi-septembre. Cela a encore pris un peu de retard, mais ici c’est bien un point final".

Il est vrai que le secteur de événementiel et des congrès est l’un des plus touché depuis le début de la crise sanitaire. Dernier exemple en date ? Le salon de l’Auto 2021, l’un des plus gros événements de l’année en Belgique, vient d’être annulé. "On ne sait pas ce que va être demain. Alors engager la Ville pour plusieurs années dans un projet de cette taille, ce n’était plus possible", explique Philippe Close.