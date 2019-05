Natacha Régnier jouera le rôle du héraut de l'Ommegang à Bruxelles

Le spectacle de l'Ommegang, version 2019, aura lieu sur la Grand-Place de Bruxelles le mercredi 26 et le vendredi 28 juin avec dans le rôle du héraut l'actrice Natacha Régnier, a-t-on appris mardi lors de sa présentation au palais du Coudenberg.

Avec le Grand départ du Tour de France début juillet, l'Ommegang a été avancé et aura exceptionnellement lieu fin juin. Le spectacle sera organisé sur la Grand-place de Bruxelles à 21H00 les soirs du 26 et 28 juin. Il mobilisera quelque 1.400 figurants, dont 180 représentants de la noblesse belge. "Même s'il y a manifestement une vision différente entre le nord et le sud du pays, l'Ommegang est une réalisation commune", a fait valoir Paul Le Grand, président de l'Omegang. "Les figurants venant aussi bien de Bruxelles, de Flandre et de Wallonie retracent un moment de notre histoire dans un esprit d'unité et d'appartenance à nos racines. Comme quoi, ensemble, nous savons faire de belles choses".

Natacha Régnier s'est montrée enthousiaste à l'idée de faire revivre ces moments historiques: "Il y a un côté 'début de la Renaissance, sortie du Moyen Âge'. Il y a un petit côté 'Game of Thrones', mais c'est notre histoire qui est racontée et ça raconte aussi l'unité du pays et la culture bien singulière qu'on a. Donc, je suis vraiment très fière de pouvoir le faire".

Autre invité, Dany, le dessinateur de bande dessinée Daniel Henrotin, qui se chargera des illustrations. Thomas De Bergeyck revêtira pour la 4e année consécutive son costume de maître de cérémonie. La mise en scène sera à nouveau confiée à Giles Daoust et à son équipe.

Du 26 au 29 juin, un village Renaissance et des joutes équestres prendront place dans le parc de Bruxelles. Différentes activités seront organisées parmi lesquelles un concours de tir à l'arbalète.