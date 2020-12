My Brussels, l'application mobile qui réunit tous les services destinés aux Bruxellois

La Région lance ce jeudi l’application My Brussels. En quelques glissements de doigts, vous aurez accès à tout ce qui concerne les démarches administratives, la mobilité, la propreté, ainsi qu’à une multitude de liens utiles au quotidien.

"L’objectif est de faciliter la vie des citoyens et leur permettre à tout moment d’avoir accès à l’information dont ils ont besoin", explique Nicolas Locoge, le directeur du Centre d’informatique pour la Région bruxelloise.

"L’application se lit sur les tablettes et les téléphones portables, elle est adaptable selon les profils de chacun et permet de trouver un ensemble d’informations."

" Des informations qui existent déjà "

"Si bien souvent ces informations existent déjà", précise le directeur, "c’est en ordre dispersé. Elles émanent des organes publics et privés, elles permettent par exemple de connaître l’endroit où se procurer une pompe à vélo, de savoir où déposer un document auprès de sa commune via IrisBox ou encore de signaler un défaut de la voirie… Toute une série de choses directement disponibles pour les citoyens."

L’application My Brussels est gratuite et accessible dès à présent sur iOS et Android.