Musée Kanal: prévue en 2023, l'ouverture est postposée à 2024

Le Musée Kanal, dans sa version définitive, devrait ouvrir ses portes au plus tard à l'été 2024, comme l'ont révélé nos confrères de Bruzz. Cela représente un retard d'environ un an sur le planning initial du chantier de transformation des bâtiments de l'ancien garage Citroën, au bord du canal de Bruxelles.

"Alors que mon espoir était d'ouvrir en mai 2023, c'est plutôt au premier semestre 2024 qu'on ouvrira", confirme à la RTBF le chef de mission en charge de Kanal, Yves Goldstein.

Deux raisons sont invoquées pour justifier le retard : la lenteur des procédures d'obtention de permis, mais surtout la crise sanitaire.

"Je ne vous apprends rien en disant qu'il y a eu un covid, fait remarquer Yves Goldstein. Cela a mis le pays à l'arrêt, donc évidemment, cela a eu impact sur le projet Kanal. Nos architectes ont été retenus chez eux et éparpillés dans le monde plutôt que de travailler ensemble. Nos procédures de permis, qui étaient en cours au moment du confinement en mars, ont été suspendues."

400.000 personnes en 14 mois d'essai

Comme difficultés, Yves Goldstein pointe aussi du doigt l'ampleur du chantier et les caractéristiques spécifiques du bâtiment. "Kanal, c'est 40.000 m², c'est transformer un ancien garage à haute valeur patrimoniale en un musée. Bref, ce sont beaucoup de questions techniques, administratives, urbanistiques et environnementales. Tout cela a pris un certain temps, sans que personne n'en soit responsable", estime le chef de mission en charge de Kanal.

De mai 2018 à juin 2019, le musée avait déjà ouvert ses portes au public, dans une version "brute" du bâtiment. Il avait alors attiré plus de 400.000 personnes, dont 250.000 Bruxellois.