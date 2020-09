Musée Juif: "Après l'attentat, on a eu beaucoup de mains tendues et on les a saisies"

Elle est la nouvelle directrice du Musée Juif de Belgique. Barbara Cuglietta était l’invitée de Bruxelles Matin ce jeudi sur Vivacité. Situé dans le quartier du Sablon, le musée est surtout connu des Bruxellois pour avoir été le théâtre d’un attentat qui a fait quatre morts en 2014.

Pourtant, le lieu ne manque pas d’attrait. "Le nombre de visiteurs augmente d’ailleurs d’année en année", fait remarquer sa directrice.

"Après l’attentat, on a eu beaucoup de mains tendues, explique Barbara Cuglietta. Du tissu associatif, des institutions juives et des différentes communautés, notamment musulmane. Et on a saisi ces mains tendues pour prôner l’ouverture et le vivre ensemble. Ce musée n’est pas qu’un passeur de mémoire ou un producteur d’émotions esthétiques, c’est aussi un médiateur interculturel."

Le Musée juif accueille en ce moment une exposition consacrée à Kurt Lewy, un peintre allemand qui a fui le nazisme pour s’installer à Bruxelles.