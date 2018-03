Musée d'art contemporain à Bruxelles: le projet Kanal a son bureau d'architectes

Le projet Kanal, celui du futur musée d'art contemporain bruxellois, a son bureau d'architectes. Il a été choisi mercredi soir. Il s'agit d'une association entre des bureaux bruxellois-suisses et anglais, qui a la lourde tâche de transformer l'ancien garage Citroën en un musée d'art aux normes les plus contemporaines.

Le garage Citroën, situé au bord du Canal, est celui qui ressemble à s'y méprendre à nos jouets d'enfants : du verre, des rondeurs, des rampes et même encore l'enseigne. Un petit côté vintage et lumineux… D'emblée, on n'y imagine pas voir ce beau bijou de patrimoine devenir un musée d'aujourd'hui, exigeant et d'envergure.

C'est un jury international qui a analysé les sept projets restants en lice. Le projet lauréat porte un nom, "Une scène pour Bruxelles". Il présente un dialogue intérieur-extérieur novateur, une ouverture sur la ville pour donner à voir et emmener.

L’ancien showroom est évidé, revu, restructuré. A l'intérieur, une rue traverse le site de 35.000 m². En l'empruntant, on accède aux boîtes dans les boîtes, là où les œuvres seront exposées.

Les architectes bruxellois des bureaux No Architecten s'associent pour le projet à des Zurichois et des Anglais. Ils ont beaucoup consulté pour prendre en compte la vie et l'avis des habitants et des institutions.

L'idée, très à la mode, de travailler en mode collaboratif a séduit le jury. L'utilisation de matériaux durables, les sources de chaleur et de froid qui proviennent de l'environnement immédiat aussi. L'eau du canal, les sous-sols et la toiture ont également été considérés comme un tout grand atout du projet.

Début des travaux : à l'automne 2018. Le coût : 125 millions d’euros HTVA. Et une ouverture prévue en 2019.