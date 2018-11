Mundo Mamemo, un spectacle pour enfants en deux langues à Ixelles

Le personnage de dessin-animé "Mamemo" est de retour dans un spectacle un peu particulier. Sur scène, une jeune artiste "multi-instrumentiste" qui raconte en chanson les aventures projetées également en cartoon sur plusieurs toiles. Un spectacle vivant qui mêle l’espagnol et le français à travers le chant. Un drôle de concept qui risque bien d’amuser les plus petits.



Vous vous en souvenez peut-être, ou peut-être pas… "Mamemo", c’est cet enfant blondinet - souvent accompagné d’une vache verte – qui passait dans l’émission "bla-bla" pendant les années 2000. Avant d’être un cartoon, "Mamemo" était un groupe de musique pour enfants composé de Martine Peters, une enseignante, et Olivier Battesti, un musicien français.

Olivier Battesti, Martine Peters et leurs personnages : "Mamemo" et sa vache verte - © Tous droits réservés Olivier Battesti, Martine Peters et leurs personnages : "Mamemo" et sa vache verte - © Tous droits réservés Un spectacle bilingue espagnol/français

Aujourd’hui, " Mamemo " fait son come-back sur scène tout en chanson. Dans ce spectacle d’une cinquantaine de minutes, c’est une autre génération d’artiste qui chante. Elle s’appelle Lydia Botana, elle est originaire de Galice, une province espagnole, et elle joue du piano, de la guitare, de l’accordéon et du ukulélé. Cette jeune artiste chante les aventures du petit personnage en espagnol et en français. Un spectacle bilingue donc, mais la chanteuse l’assure, " les enfants vont arriver à comprendre ce que je dis, parce que la musique est un langage universel ".



Du côté des créateurs du personnage, qui mettent en scène le spectacle, Olivier Batestti insiste : " (…) On pense que ces sonorités vont amener une expérience qui sera intellectuellement et culturellement intéressante pour les enfants ". Une façon d’habituer les jeunes oreilles à une nouvelle langue, tout en s’amusant.

Un cartoon comme si vous y étiez

Autre particularité de ce spectacle : le dessin-animé "Mamemo" est projeté sur trois écrans sur la scène. Lydia Botana passe d’un instrument à l’autre pour chanter les histoires du blondinet et de sa vache. Une sorte de "spectacle vivant" qui permet aux enfants "(...) d’être plus directement au contact du personnage et de son univers" explique Olivier Battesti. S’immerger à travers le chant, la musique et l’image pour mieux éveiller les sens des plus petits. Une façon aussi de ramener les enfants au théâtre, et de les amener à pousser la chansonnette.



Le spectacle se jouera ces 2, 3 et 4 novembre à 16h à la "maison qui chante", à Ixelles. Pour plus d'informations, surfez sur le site du théâtre.