Mouvement d'humeur chez Bruxelles-propreté par crainte du coronavirus

Un mouvement d'humeur a eu lieu ce mardi matin à Bruxelles-propreté. Des agents du dépôt de Meudon, chargés notamment de vider les bulles à verre et de collecter les encombrants, ont refusé de démarrer le travail. Ils demandaient du gel désinfectant pour les mains dans le cadre de l'épidémie de Coronavirus-Covid 19.

Un gel qui n'est pas nécessaire selon l'agence régionale de collecte des déchets Bruxelles-propreté. Elle explique que ces travailleurs portent déjà, et de manière obligatoire, de gros gants en caoutchouc. Des gants qui protègent davantage que le gel, selon l'agence.

"Des représentants de la direction se sont rendus auprès des travailleurs ce matin pour clarifier les choses et expliquer les mesures de sécurité mises en place par Bruxelles-propreté dans le cadre de cette épidémie", explique le porte-parole Etienne Cornesse. "Nous suivons les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Une fois que nous avons pu clarifier les choses auprès des agents, tout est rentré dans l'ordre. Vers 9h, tout le monde a donc repris le travail normalement. Si des objets encombrants n'ont pas pu être collectés à cause du mouvement, nous mettrons en œuvre des tournées de rattrapage dans la journée pour y remédier. Une communication plus détaillée sera aussi faite auprès des syndicats pour éviter tout malentendu. Ici, c'était surtout un mouvement émotionnel et pas rationnel, d'où la nécessité de bien expliquer les choses auprès du personnel", conclut Etienne Cornesse.