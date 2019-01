Molenbeek: une ASBL veut aider les jeunes à élargir leurs perspectives

"We love Bruxelles" (weloveBXL), une ASBL qui s’est donné pour objectif d’offrir des perspectives d’avenir aux jeunes de 15 à 25 ans est installée à Molenbeek depuis peu. Par le biais de formations, d’activités sportives, artistiques ou encore via des rencontres et des échanges d’expérience, l’association vise à élargir l’horizon des jeunes. Une idée inspirée d'un projet anversois

Ils sont une trentaine de jeunes à se retrouver dans les locaux de weloveBXL un soir de janvier. Le rendez-vous a été fixé sur Instagram. Le thème de la soirée est le statut d'étudiant-indépendant.

Mohamed a 21 ans, il habite Forest, il est venu témoigner de son expérience, motivé par le partage avec d’autres et la volonté de relever le défi d’une prise de parole devant un public.

Un échange entre jeunes qui inspire wassilia, à 21 ans elle est aussi à la recherche d’un peu plus de confiance en soi.

"Elargir les perspectives" voilà qui résume le projet de weloveBXL, comme l’explique Nordin Mahbouh, un des responsables de l’ASBL:

"A côté de l’entreprenariat, il y a des jeunes qui veulent développer des compétences professionnelles, ils ont connu les mêmes challenges, les mêmes obstacles. Il est beaucoup plus facile de se retrouver entre jeunes du même âge et du même milieu ".

L'ASBL est épaulée par des grandes entreprises comme Telenet et Bpost. Elle a aussi reçu 100.000 Euros du cabinet de Jan Jambon, l’ancien ministre de l’intérieur. Un coup de pouce qui avait fait grincer des dents lors de son lancement.

L'asbl réfute néanmoins tout lien avec le monde politique.