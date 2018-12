Molenbeek : un conseiller communal quitte le PTB pour siéger comme indépendant

Elu lors des élections communales d'octobre dernier, Mohamed Amine Akrouh a décidé de quitter le PTB pour siéger dorénavant comme indépendant, annonce-t-il dans un communiqué lundi.

Mohamed Amine Akrouh a pris cette décision "pour diverses raisons et particulièrement le manque de concertation et d'implication avec les élus PTB (conseillers communaux) lors des négociations de majorité à Molenbeek". Ce dernier assure toutefois qu'il continuera à s'investir "avec énergie" pour sa commune. "Je prêterai une attention particulière aux dossiers liés à la jeunesse, aux sports et à l'enseignement", conclut-il.

Le PTB local "étonné"

Le chef de groupe Dirk De Block a réagi à cette défection via communiqué. "Il y a quelques jours seulement, nous étions encore en train de s'imaginer une campagne enthousiasmante touchant les jeunes Molenbeekois. Aujourd'hui, je reçois un sms sec suivi par une communication dans la presse."



Dirk De Block déplore le choix du conseiller démissionnaire de continuer à siéger comme indépendant. "Mohamed-Amine s'est déclaré - avant les élections - d'accord avec le fait qu'un éventuel mandat appartenait au parti. Et au cas où il déciderait de se retirer, il s'est engagé - comme tous les candidats - que le mandat allait au premier suppléant de la liste PTB."

Concernant la motivation avancée par Mohamed Amine Akrouh, à savoir le manque de concertation, Dirk De Block affirme n'avoir jamais entendu "aucun désaccord exprimé" par l'intéressé.