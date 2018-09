Molenbeek-Saint-Jean: Clean Up Day, "j'échange mon sac de course contre un kit de 3 sacs poubelles"

Dans le cadre du Clean Up Day, la journée mondiale de nettoyage de déchets, la commune de Molenbeek-Saint-Jean organise ce samedi 15 septembre, l'opération "J'échange mon sac de course contre un kit de trois sacs poubelles blanc, jaune et bleu".

L'objectif est de sensibiliser à l'interdiction de jeter des sacs de course remplis de déchets ménagers dans les corbeilles publiques ou sur la voie publique, indique vendredi la commune de Molenbeek.

Cette action inédite, où un kit de sacs poubelles par ménage sera donné gratuitement jusqu'à l'épuisement du stock, vise à réduire la quantité importante de déchets ménagers retrouvés dans les poubelles publiques ainsi qu'à informer les habitants de la commune sur le risque d'amendes -allant jusqu'à 140 euros- en cas de non-respect, précise la commune de Molenbeek.

Les sacs seront échangés samedi aux endroit suivants: rue du Cheval Noir entre 12h00 et 13h00, au carrefour de l'avenue du Karreveld et de la chaussée de Gand entre 13h15 et 14h00, au carrefour de la chaussée de Gand et du boulevard Mettewie entre 14h15 et 15h00, ainsi que devant les grandes surfaces de la rue de Rotterdam entre 15h15 et 16h00.

Pour pouvoir procéder à cet échange, il faut habiter Molenbeek et que le sac de courses à échanger soit réutilisable.