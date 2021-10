Molenbeek : "Oh ! ça ne coule pas de source", une exposition sur l’eau à voir à la Fonderie

L’exposition a été montée à l’occasion du130 ème anniversaire de Vivaqua, l’organisme bruxellois qui produit et distribue l’eau potable. Il gère aussi le réseau d’égouttage. Cette exposition, c’est une immersion dans l’histoire culturelle et sociale de Bruxelles.

Derrière nos arrivées d’eau, se cachent de lourdes infrastructures, et des centaines d’hommes et de femmes qui travaillent, à acheminer et la distribuer le précieux liquide, car beaucoup de gens ignorent que l’eau bruxelloise vient de loin, précise la commissaire, "Principalement de Wallonie, de captages qui peuvent se situer quelquefois à 80 kilomètres comme ceux de Spontin et de Modave. Avec d’autres plus proches, comme à Mons, ils forment des tentacules hydriques qui pompent l’eau et l’amène à Bruxelles."