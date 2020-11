Molenbeek: les pompiers de Bruxelles sauvent une dame et ses enfants d'un incendie

Une habitante de Molenbeek-Saint-Jean et ses deux enfants mineurs ont été sauvés de l'incendie de leur appartement, dans la nuit de dimanche à lundi, grâce à une intervention rapide des pompiers.

L'appel au 112 a été passé par un homme qui circulait sur la voie publique et qui a observé un dégagement de fumée.

"Nous avons reçu un appel dimanche vers 23h50, pour un incendie rue des Quatre Vents à Molenbeek-Saint-Jean. Il s'agissait en effet d'un incendie, d'origine accidentelle, dans la cuisine d'un appartement au 1er étage d'un immeuble de trois étages", a décrit Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, lundi.

"Les pompiers ont forcé la porte et ont réveillé les trois personnes qui vivaient dans cet appartement, une dame et ses deux enfants. Les victimes ont été légèrement intoxiquées et soignées sur place par le médecin du SMUR. Le gaz et l'électricité ont été coupés et les occupants vont être relogés par de la famille", a précisé Walter Derieuw.

"L'appartement n'était pas équipé d'un détecteur de fumée. Or, c'est obligatoire dans les biens de location et c'est indispensable", a-t-il signalé. "Si ce passant n'avait pas alerté les secours, les conséquences de cet incendie auraient pu être dramatiques".