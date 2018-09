Molenbeek: F.Schepmans tire une liste mêlant expérience et personnalités civiles

La bourgmestre libérale de Molenbeek Saint-Jean, Françoise Schepmans, se présente pour la sixième fois à l'électeur de sa commune et pour la première fois, en tant que tête d'une Liste du Bourgmestre dont la composition en partie connue a été officialisée jeudi matin. A ses côtés, l'échevin sortant de l'Urbanisme et de la Propreté, Olivier Mahy, la députée bruxelloise de l'Open Vld Khadija Zamouri, Mohamed El Bachiri, l'auteur du livre "Un Jihad d'amour", et la vice-présidente du CPAS de la commune, Dina Bastin occuperont dans l'ordre, les places suivantes.

Un Ancien du RWDM sur la liste

La liste est poussée par l'échevin des Travaux Publics sortant, Jan Gypers (Open Vld) et Thierry Dailly, le président du RWDM et ex-joueur de ce club-phare de l'histoire du football à Bruxelles. Celui-ci a décidé de se présenter en tant qu'"indépendant et neutre" sur la liste. Il entend "soutenir le travail énorme qui a été accompli en véhiculant une image positive de la commune après tout ce qui s'est passé", a-t-il dit, à l'occasion de la présentation des candidats de la liste, depuis un établissement horeca, également pôle de formation, situé sur une des rives du canal.

Des valeurs sûres

Les 45 candidats sont à la fois des valeurs sûres de l'échiquier politique local mais aussi des personnalités de la société civile rencontrées dans les différents quartiers de la commune par la bourgmestre tout au long de la législature. Ceux-ci sont issus des milieux de l'éducation, du sport et de la culture.

L'actuel président du conseil communal, Michel Eylenbosch, occupera la douzième place; le député bruxellois du MR Abdallah Kanfaoui, la seizième.

Poursuivre le travail entamé

Selon Françoise Schepmans, après avoir mis de l'ordre dans les finances communales, créé de nouvelles (places dans les) écoles, et dans les crèches, enregistré une baisse du taux de criminalité et du chômage chez les jeunes, la Liste de la Bourgmestre entend poursuivre le travail entamé.

Elle veut ainsi augmenter le nombre de policiers présents sur le terrain, mais aussi d'éducateurs de rue, et "pas seulement dans les salles". Au programme également: trois projets de nouvelles écoles, des nouvelles places dans les crèches, un accompagnement scolaire renforcé dans le réseau associatif, l'amplification de l'offre culturelle, notamment au château du Karreveld.

Dans le logement, l'objectif est notamment de soutenir la remise en état des immeubles à appartements du quartier Mettewie dont un grand nombre datent des années '70.