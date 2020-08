Molenbeek: des pompiers en intervention caillassés depuis le toit d'un immeuble

Une équipe de pompiers de Bruxelles a connu une intervention difficile dans la nuit de mercredi à jeudi. Vers 1 heure du matin, les pompiers de Bruxelles ont été envoyés à Molenbeek, avenue Mahatma Gandhi, pour un feu de poubelle.

"Sur place, la rue était partiellement bloquée par des containers de poubelle, dont un était en feu. En avançant, l'autopompe a été prise pour cible de jets de bouteilles en verre par des personnes retranchées sur le toit d'un immeuble. Même pendant l'extinction du feu le caillassage a continué", raconte Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Les projectiles n'ont heureusement blessé personne. Il y a seulement quelques coups dans la carrosserie du véhicule d'intervention. Mais les pompiers sont fortement choqués.

Une plainte va être déposée

"Nous n'arrivons pas à comprendre que des secouristes, pendant l'exécution des leurs missions au service de la population, puissent être la victime de violences gratuites. On peut se poser la question si notre équipage de secouristes n'a pas été attiré volontairement sur place pour être caillassé. Les faits ont été constatés par la police et feront l'objet d'une enquête", explique Walter Derieuw, qui ajoute que le SIAMU déposera plainte et se portera partie civile dans ce dossier.

Réagissant dans un Tweet, le secrétaire d'État en charge de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, Pascal Smet, a qualifié ces actes d'"intolérables". "Ils doivent être condamnés fermement", a-t-il indiqué. "Je demande à la bourgmestre de Molenbeek et à la zone de police de tout faire pour assurer la sécurité des hommes et des femmes du SIAMU lors de leur intervention", a-t-il ajouté, affirmant avoir requis que "le SIAMU se porte partie civile lorsque ce type actes est commis".