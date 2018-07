Molenbeek: à l'école du Toverfluit on compte les oiseaux

A l'école du Toverfluit, à Molenbeek, en période scolaire, il y a des élèves et c’est plutôt normal, mais chose plus rare, l’établissement compte aussi la plus grande colonie de Martinets en région bruxelloise. La semaine dernière, des bénévoles de l'association Natagora se sont même relayés pendant deux jours pour les dénombrer.