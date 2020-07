Molenbeek: 1 km de piste cyclo-piétonne rue Alphonse Vandenpeereboom

Une piste cyclo-piétonne longue d'un kilomètre a été inaugurée mercredi sur la rue communale Alphonse Vandenpeereboom à Molenbeek-Saint-Jean, près de la station multimodale de la gare de l'ouest.

D'un coût de 600.000 euros, les travaux initiés en mars ont pris fin début juillet. Les élus communaux et régionaux présents ont coupé un ruban pour marquer l'ouverture de la piste au public.

"Dans une vision idéale, on aurait trois mètres pour les piétons comme pour les cyclistes, mais cela aurait nécessité le réaménagement de toute la rue", explique l'échevin des Travaux publics Jef Van Damme. "Nous avons opté pour une solution plus rapide, moins coûteuse et tout de même qualitative. On a plus de trois mètres pour un espace mixte piétons-cyclistes. Jusqu'alors, il y avait peu de passages et on a la place pour accueillir une augmentation de la fréquentation".

Il remarque que c'est la densité de trafic trop importante qui génère des conflits entre usagers sur la piste cyclo-piétonne régionale le long du canal à Molenbeek-Saint-Jean.

L'échevin ajoute que "la séparation de trafic augmente aussi souvent la vitesse du trafic alors que le mélange des mobilités rend le trafic plus calme avec des usagers qui font tous plus attention aux autres".

Les aménagements du projet comptent des dalles de guidage pour les personnes aveugles et malvoyantes et 10 ralentisseurs pour les voitures. Un système d'éclairage intelligent sera de plus installé à l'automne dans l'objectif de sécuriser les déplacements et de produire un effet dissuasif pour lutter contre les dépôts clandestins.

"Le projet va apaiser le trafic et le rendre plus sécurisé, mais aussi accroître la qualité de vie pour tout le quartier", souligne pour sa part la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt.

"Ce réaménagement complet de cette voirie emblématique n'est qu'une étape dans le processus de réhabilitation du quartier de la gare de l'ouest", projette la bourgmestre Catherine Moureaux. "La friche appartenant à la SNCB et qui longe la rue Vandenpeereboom verra naître des logements et un parc public".