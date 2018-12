"Moi, bourgmestre" : les réponses des élus bruxellois à vos interpellations

Un autre élu très matinal ce lundi était Emir Kir, le bourgmestre de Saint-Josse-Ten-Noode. Il est arrivé assez tôt pour intervenir en direct dans notre tranche info de 6h30. A peine arrivé en studio, notre présentatrice, Barbara Boulet, l’interroge sur l’actualité : la marche pour le climat. " La commune doit se montrer exemplaire. Notre charroi automobile est totalement électrique aujourd’hui. La transition énergétique se joue aussi dans nos bâtiments. Nous avons diminué la facture énergétique de 500 000 euros au cours d’une législature. Nous devons poursuivre et moins consommer dans nos bâtiments. Au niveau des déchets, nous devons tendre vers le zéro-déchet. " Pour cela, le bourgmestre compte sur la sensibilisation des habitants. Et de souligner que l’écologie n’est pas l’apanage du parti écolo avec qui le bourgmestre a refusé une coalition.

L’un des premiers à se prêter à l’exercice, c’est Joël Riguelle, le bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe. Lors de l’opération " Moi, bourgmestre ", les citoyens avaient souligné le manque d’espace pour les piétons, le manque de petits commerces de proximité mais aussi l’envie d’avoir des lieux destinés aux jeunes et aux enfants. Le bourgmestre répond favorablement à ces demandes : " Je m’engage pour les six prochaines années à créer encore davantage de places pour les piétons comme nous l’avons fait au parvis de l’église. Mais aussi à soutenir le commerce local parce qu’effectivement il souffre de la grande distribution et de la désertification du centre-ville. Nous allons les aider. Nous les aidons déjà avec une prime de 5000 euros pour refaire leur devanture et acheter du mobilier Horeca. Mais demain, nous dynamiserons encore avec des start-up shops proches du centre. "

Joël Riguelle et Benoir Cerexhe avec notre directeur de l'information, Jean-Pierre Jacqmin et Thomas Gadisseux, journaliste politique - © RTBF

L’administration uccloise sous riothermie

Pendant ce temps, de l’autre côté de la porte du studio, le journaliste Geoffroy Fabré s’apprête à intervenir en direct. C’est Boris Dilliès, le bourgmestre d’Uccle, qui répond à une question sur la même thématique : l’environnement. " Un exemple concret : en 2020, toute l’administration communale va déménager sur un seul site. C’est une première, nous allons réaliser un principe de riothermie, c’est-à-dire que le bâtiment qui accueillera près de 500 personnes sera chauffé grâce à la chaleur des égouts. On va donc pouvoir faire des baisses d’énergie considérables. "

En vidéo: "Moi, Boris Dilliès, bourgmestre d'Uccle"

Un pôle touristique autour de la basilique de Koekelberg

Quelques minutes après le journal de 7h, c’est au bourgmestre de Koekelberg, Ahmed Laaouej, de faire son entrée. Il est suivi de peu par Pierre Kompany, le bourgmestre de Ganshoren. Ces deux nouveaux élus sont interrogés en même temps par Geoffroy Fabré. Ils annoncent une coopération pour un nouveau plan touristique autour de la basilique de Koekelberg. " Je voudrais en faire un pôle économique, explique le bourgmestre de Ganshoren. Il y a suffisamment de petits commerces et de choses à voir autour de cette basilique qui doivent être valorisées. Qui plus est, la basilique reçoit un nombre important de touristes. Je voudrais que l’on booste encore ces visites. " Et Ahmed Laaouej d’enchaîner : " C’est un scoop pour Vivacité : je réponds favorablement à l’appel de Pierre Kompany. L’ambition est de faire du quartier de la Basilique un vrai pôle touristique. (…) Je pense que si l’on se voit avec l’ensemble des bourgmestres du nord-ouest, on peut faire de cette partie de Bruxelles un pôle attrayant. "

En vidéo: "Moi, Pierre Kompany, bourgmestre de Ganshoren" et "Moi Ahmed Laaouej, bourgmestre de Koekelberg"

Les nouvelles technologies au service de l’environnement à Woluwe-Saint-Pierre

A 7h30, c’est le deuxième rendez-vous de l’info de notre matinale et c’est Benoit Cerexhe, le bourgmestre de Woluwé-Saint-Pierre qui réagit en plein pendant le journal. Là encore, l’actualité, c’est la marche pour le climat. Et sur cet enjeu, l’élu a mis en place un échevinat de la transition écologique. A quoi ça sert ? " A faire en sorte que les comportements évoluent dans notre commune, répond Benoit Cerexhe. Il y a pas mal de choses à faire en terme de conception urbanistique, de la mobilité, des cantines scolaires, de l’éducation (…) Aujourd’hui, il y a moyens d’utiliser les nouvelles technologies pour mieux gérer le développement durable. Et c’est là-dessus que l’on va travailler. "

En vidéo: "Moi, Benoit Cerexhe, bourgmestre de Woluwé-Saint-Pierre"